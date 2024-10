Processo Vaticano, i giudici su Becciu: “Fu peculato. Marogna? Rapporti familiari anche dopo aver scoperto” la truffa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A dieci mesi dalla condanna a 5 anni, sono state depositate le motivazioni del verdetto del Processo sulla compravendita del palazzo di Londra che ha visto tra gli imputati il cardinale Angelo Becciu. Le accuse contro il porporato, sostituto della Segreteria di Stato per 7 anni fio al 2018, e gli altri 9 imputati più quattro società , erano quelle di peculato, abuso di ufficio, appropriazione indebita, autoriciclaggio e il caso è ruotato soprattutto attorno alla compravendita del palazzo Sloane acquistato dal Vaticano per oltre 200 milioni di dollari con una perdita di circa 140 milioni. Ilfattoquotidiano.it - Processo Vaticano, i giudici su Becciu: “Fu peculato. Marogna? Rapporti familiari anche dopo aver scoperto” la truffa Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A dieci mesi dalla condanna a 5 anni, sono state depositate le motivazioni del verdetto delsulla compravendita del palazzo di Londra che ha visto tra gli imputati il cardinale Angelo. Le accuse contro il porporato, sostituto della Segreteria di Stato per 7 anni fio al 2018, e gli altri 9 imputati più quattro società , erano quelle di, abuso di ufficio, appropriazione indebita, autoriciclaggio e il caso è ruotato soprattutto attorno alla compravendita del palazzo Sloane acquistato dalper oltre 200 milioni di dollari con una perdita di circa 140 milioni.

Presentate le motivazioni della condanna per peculato. La somma di 600mila euro, destinata al riscatto di una suora rapita, sarebbe stata invece utilizzata per spese personali, compromettendo ulterior ...

Depositate le ottocento pagine di motivazioni della sentenza (la prima di giudici laici) che ha stabilito una pena in primo grado a cinque anni e mezzo di reclusione per due peculati e una truffa aggr ...

Depositate le motivazioni della sentenza del processo sull'uso dei fondi della Santa Sede, anche per il Palazzo di Londra. La manovra finanziaria partita ...

La corte presieduta da Giuseppe Pignatone ha pubblicato 700 pagine di motivazioni della sentenza pronunciata a dicembre. La spiegazione del “peculato”, ...