Inter-news.it - Precedenti Empoli-Inter: chiaro dominio! E in trasferta record su record

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)si giocherà oggi alle 18:30 e isottolineano unsponda nerazzurra, in particolare in. Nelle ultime nove partite disputate in terra Toscana, la difesa nerazzurra ha mantenuto sempre la porta inviolata. I– Quello di oggi sarà l’numero 32 in. Questa partita rappresenta un incontro tradizionalmente dominato dai nerazzurri, con un bilancio dinettamente favorevole alla squadra milanese. Su trentadue sfide, infatti, l’ne ha vinte ben 25, lasciando all’solo 4 successi. A completare il quadro ci sono 3 pareggi, a testimonianza di un netto preista nella storia di questo confronto.