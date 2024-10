Pattinaggio figura ISU Grand Prix 2024 | sette azzurri nella tappa di Angers

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Da venerdì 1° novembre a domenica 3 sul ghiaccio dell’IceParc diValle della Loira. andrà in scena ilde France, terzastagionale del massimo circuito internazionale didi. Saranno(tre donne e quattro uomini) gliai nastri di partenza: Tra le coppie di artistico occhi puntati su Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini e Sara Conti/Niccolò Macii.danza sul ghiaccio, quindi, riflettori puntati su Charlène Guignard/Marco Fabbri, mentre nel singolo maschile spazio a Nikolaj Memola. Per tutti si tratta dell’esordio stagionale in un appuntamento di questo livello. L’Italia ha voglia di fare bella, con l’obiettivo magari di superare il record di 11 podi complessivi della scorsa edizione, un traguardo mai toccato precedentemente in una singola edizione dal nostro Paese.