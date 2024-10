Omicidio di Sara Centelleghe, quella sera l’assassino aveva appuntamento con l’amica della vittima (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La sera dell’Omicidio della 18enne Sara Centelleghe, l’assassino reo-confesso Jashandeep Badhan, 19 anni, si era dato appuntamento sotto casa della vittima con l’amica di Sara che quella sera era con lei. È quanto emerge dalle prime indagini sul delitto avvenuto nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre a Costa Volpino, sul versante bergamasco del lago d’Iseo. l’amica, tuttavia, sembra del tutto estranea all’Omicidio compiuto dal giovane, che viveva nello stesso complesso residenziale della vittima. Secondo quanto riportano i giornali locali, l’appuntamento tra i due riguardava una cessione di droga, fumo in particolare: circostanza che sarebbe stata confermata anche dall’avvocato di Badhan. Sara e la sua amica, 17 anni, erano da sole in casa. La 17enne e l’assassino avrebbero parlato al telefono e si sarebbero scambiati alcuni messaggi tra le 23.35 e le 00.30. Tpi.it - Omicidio di Sara Centelleghe, quella sera l’assassino aveva appuntamento con l’amica della vittima Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladell’18ennereo-confesso Jashandeep Badhan, 19 anni, si era datosotto casacondicheera con lei. È quanto emerge dalle prime indagini sul delitto avvenuto nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre a Costa Volpino, sul versante bergamasco del lago d’Iseo., tuttavia, sembra del tutto estranea all’compiuto dal giovane, che viveva nello stesso complesso residenziale. Secondo quanto riportano i giornali locali, l’tra i due riguardava una cessione di droga, fumo in particolare: circostanza che sarebbe stata confermata anche dall’avvocato di Badhan.e la sua amica, 17 anni, erano da sole in casa. La 17enne eavrebbero parlato al telefono e si sarebbero scambiati alcuni messaggi tra le 23.35 e le 00.30.

A sinistra Sara Centelleghe, che avrebbe compiuto 19 anni il 9 novembre. A destra il suo assassino, Jashan Badhan

