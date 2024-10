Mobilità, Avellino incentiva quella green: contributi per chi va a lavoro a piedi o in bici (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Comune di Avellino rilancia per il secondo anno consecutivo il progetto I move green, pensato per incentivare gli spostamenti a piedi e in bicicletta – anche a pedalata assistita – nei percorsi casa-lavoro. Anche stavolta, sarà previsto un contributo in denaro per chi lascia a casa la propria automobile per scegliere la Mobilità sostenibile. Saranno rimborsati 20 centesimi per ogni chilometro percorso, fino ad un massimo di 50 euro al mese. Ne avranno diritto i primi 100 lavoratori che aderiranno al progetto. Bisognerà essere residenti ad Avellino, con sede lavorativa in Campania o viceversa e dimostrare di effettuare il tragitto casa-lavoro con mezzi sostenibili per almeno cinque giorni al mese. “Si tratta di un progetto nel quale crediamo molto e che l’anno scorso ha riscosso un importante successo”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Comune dirilancia per il secondo anno consecutivo il progetto I move, pensato perre gli spostamenti ae incletta – anche a pedalata assistita – nei percorsi casa-. Anche stavolta, sarà previsto un contributo in denaro per chi lascia a casa la propria automobile per scegliere lasostenibile. Saranno rimborsati 20 centesimi per ogni chilometro percorso, fino ad un massimo di 50 euro al mese. Ne avranno diritto i primi 100 lavoratori che aderiranno al progetto. Bisognerà essere residenti ad, con sede lavorativa in Campania o viceversa e dimostrare di effettuare il tragitto casa-con mezzi sostenibili per almeno cinque giorni al mese. “Si tratta di un progetto nel quale crediamo molto e che l’anno scorso ha riscosso un importante successo”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Mobilità,quella: contributi per chi va a lavoro a piedi o in bici; “I Move”, il Comune promuove la mobilità sostenibile;, buoni mobilità per gli spostamenti sostenibili casa-lavoro-casa: torna il progetto “I MOVE”; Emergenza idrica in Irpinia, le interruzioni programmate dal 16 al 17 agosto 2024; L'hub per produrre idrogeno nella sede dell'ex Italdata: «Irpinia sempre più»; “I MOVE”: Parte il progetto del Comune dichela mobilità sostenibile; Leggi >>>

Avellino: Torna “I Move Green”, il Comune promuove la mobilità sostenibile nel tragitto casa lavoro

(irpinia24.it)

Il Comune di Avellino rilancia per il secondo anno consecutivo il progetto “I Move Green”, pensato per incentivare gli spostamenti a ... lascia a casa la propria automobile per scegliere la mobilità ...

Incentivi mobilità elettrica in Italia e in Europa: bonus attivi e novità 2025

(newsmondo.it)

Ecco le normative, in Italia e UE, e alcune novità che caratterizzano il mercato auto, come la nuova Smart#5 totalmente elettrica.

Mobilità e Green

(missionline.it)

Gli amministratori delegati e i dirigenti di 50 aziende europee hanno chiesto all’UE di non ridiscutere l’obiettivo di vendita di sole auto e furgoni a emissioni zero per […] ...

Governo impone limiti alle auto aziendali: incentivata l’adozione di veicoli elettrici

(assodigitale.it)

Questa manovra si inserisce all’interno di un’ampia strategia mirata a ridurre i sussidi ambientalmente dannosi, perseguendo l’obiettivo di incentivare una mobilità più sostenibile ... optando per ...