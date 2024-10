Matilde Lorenzi, il fidanzato Federico e l'ultima foto in ospedale: «Sei la cosa più bella che mi potesse capitare» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Matilde Lorenzi è morta sugli sci che tanta amava. E il suo fidanzato Federico Tomasoni, 27enne freestyler originario di Castione della Presolana (Bergamo), ha voluto ricordarla attraverso Leggo.it - Matilde Lorenzi, il fidanzato Federico e l'ultima foto in ospedale: «Sei la cosa più bella che mi potesse capitare» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)è morta sugli sci che tanta amava. E il suoTomasoni, 27enne freestyler originario di Castione della Presolana (Bergamo), ha voluto ricordarla attraverso

Un video e poi una canzone, “ Matilda ” degli alt-J, nelle stories di Instagram. Precedentemente, un’altra dedica: “ Sei la cosa più bella che la vita mi potesse regalare, ti amo Stellina ”. Non riesc ...

Originario di Castione della Presolana, anche lui è uno sciatore: il padre Battista è stato un atleta e poi istruttore nazionale ...