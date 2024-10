Londra, rissa in aereo tra due donne per un cappello con la scritta “Make America Great Again” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una 60enne e una 40enne che si stavano imbarcando su un volo British Airways diretto ad Austin, Texas, hanno iniziato a discutere animatamente; una delle due ha chiesto all'altra di togliersi "quel ridicolo berretto" con la scritta "Make America Great Again". Entrambe sono state fatte scendere dal velivolo. Fanpage.it - Londra, rissa in aereo tra due donne per un cappello con la scritta “Make America Great Again” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una 60enne e una 40enne che si stavano imbarcando su un volo British Airways diretto ad Austin, Texas, hanno iniziato a discutere animatamente; una delle due ha chiesto all'altra di togliersi "quel ridicolo berretto" con la"MakeAgain". Entrambe sono state fatte scendere dal velivolo.

Londra, rissa in aereo tra due donne per un cappello con la scritta “Make America Great Again”

(fanpage.it)

Una 60enne e una 40enne che si stavano imbarcando su un volo British Airways diretto ad Austin, Texas, hanno iniziato a discutere animatamente; una delle due ha chiesto all’altra di togliersi “quel ...

Allarme bomba sull'aereo diretto a Londra, atterraggio d'emergenza a Francoforte: paura per 147 passeggeri

(notizie.virgilio.it)

Un aereo partito da Nuova Delhi e diretto a Londra è atterrato a Francoforte in seguito a un falso allarme bomba a bordo ...

Allarme bomba su aereo Vistara diretto a Londra, atterraggio d’emergenza a Francoforte per 147 passeggeri

(msn.com)

Paura per i 147 passeggeri a bordo di un aereo della compagnia indiana Vistara in viaggio da Nuova Delhi a Londra costretto ad un atterraggio di emergenza ...

Aereo Ryanair diretto a Londra costretto a tornare a Brindisi dopo l'accensione della spia d'emergenza: è il quarto episodio in dieci giorni

(ilgazzettino.it)

Un'altra spia di emergenza si è accesa oggi nella plancia di comando di un aereo decollato da Brindisi alle 11.47 con destinazione Londra - Stansted ... più partire. Due giorni prima, era ...