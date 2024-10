Le pagelle di Carpi-Arezzo 2-1. Pattarello non c'è, Santoro stecca. Bene Mawuli da mezz'ala (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le pagelle di Carpi-Arezzo.TROMBINI 6 Sul tiro di Puletto che schioda il risultato, sembra mezzo metro più qua di dove dovrebbe stare. Difatti si allunga ma non arriva a prendere una palla insidiosa ancorché neutralizzabile. Molto bravo a togliere dall'incrocio il sinistro di Sereni che Europa.today.it - Le pagelle di Carpi-Arezzo 2-1. Pattarello non c'è, Santoro stecca. Bene Mawuli da mezz'ala Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ledi.TROMBINI 6 Sul tiro di Puletto che schioda il risultato, sembrao metro più qua di dove dovrebbe stare. Difatti si allunga ma non arriva a prendere una palla insidiosa ancorché neutralizzabile. Molto bravo a togliere dall'incrocio il sinistro di Sereni che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Le pagelle di Carpi-Arezzo 2-1. Pattarello non c'è, Santoro stecca. Bene Mawuli da mezz'ala; Carpi-Arezzo 2-1: le pagelle di Cesare Fracassi; Carpi-Arezzo 2-1: Puletto illumina, Gerbi regala il ritorno alla vittoria; Carpi-Arezzo 2-1, i biancorossi tornano alla vittoria con Puletto e Gerbi; Campionato / Carpi-Arezzo 2-1; L’Arezzo la butta via. Un rigore sbagliato, due gol evitabili al passivo e il Carpi vince la partita; Leggi >>>

Carpi-Arezzo 2-1: decide un gol di Gerbi nella ripresa

(calciomagazine.net)

Diretta Carpi-Arezzo di Martedì 29 ottobre 2024: nel primo tempo botta e risposta tra Puletto ed Eklu al Sandro Cabasssi ...

Carpi - Arezzo 2-1 | Riecco il Carpi, riscatto biancorosso firmato da Puletto e Gerbi

(modenatoday.it)

Il Carpi si ritrova nella serata più difficile e torna al successo, battendo (2-1) il quotato Arezzo al "Cabassi". In vantaggio con Puletto dopo 11', i biancorossi si facevano sorprendere da un'incurs ...

Carpi-Arezzo 2-1: voci Troise (“Bisogna rialzare subito la testa”), Mawuli (“Abbiamo perso le distanze”) e Serpini

(picenotime.it)

Carpi-Arezzo 2-1: voci Troise (“Bisogna rialzare subito la testa”), Mawuli (“Abbiamo perso le distanze”) e Serpini - picenotime.it - IT ...

Carpi-Arezzo 2-1, finisce la serie positiva in trasferta

(lanazione.it)

Video pagelle Carpi Video pagelle Carpi

Troise, che deve rinunciare in extremis all'influenzato Guccione, cambia rispetto alla gara contro la Spal concedendo riposo tra gli altri a Chiosa, Coccia e Ogunseye. In difesa tornano Lazzarini, Del ...