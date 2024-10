Kvaratskhelia torna a sorridere, ore decisive anche per il rinnovo: le ultime (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Khvicha Kvaratskhelia è tornato a sorridere con il gol al Milan e queste ore diventano decisive anche per il rinnovo: le ultime sul contratto E’ stata una serata magica quella di Khvicha Kvaratskhelia, che ha deciso la partita di San Siro contro il Milan con il gol del 2-0 che ha definitivamente chiuso i giochi. L’attaccante ha trovato la giocata giusta sul finire del primo tempo, bruciando Emerson Royal, accentrandosi e spedendo in rete un destro sul quale Maignan non è stato perfetto. Palla all’angolino e polvere tolta dalle spalle, per un peso che va via. Kvara resta il capocannoniere del Napoli, lo era prima di Milano e lo è rimasto dopo, ma con più leggerezza. Abbattute troppe critiche, alcune anche ingiuste nei suoi confronti. Ci si aspetta sempre tanto da lui, perché abituati al grande talento mostrato soprattutto nell’anno dello Scudetto. Spazionapoli.it - Kvaratskhelia torna a sorridere, ore decisive anche per il rinnovo: le ultime Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Khvichato acon il gol al Milan e queste ore diventanoper il: lesul contratto E’ stata una serata magica quella di Khvicha, che ha deciso la partita di San Siro contro il Milan con il gol del 2-0 che ha definitivamente chiuso i giochi. L’attaccante ha trovato la giocata giusta sul finire del primo tempo, bruciando Emerson Royal, accentrandosi e spedendo in rete un destro sul quale Maignan non è stato perfetto. Palla all’angolino e polvere tolta dalle spalle, per un peso che va via. Kvara resta il capocannoniere del Napoli, lo era prima di Milano e lo è rimasto dopo, ma con più leggerezza. Abbattute troppe critiche, alcuneingiuste nei suoi confronti. Ci si aspetta sempre tanto da lui, perché abituati al grande talento mostrato soprattutto nell’anno dello Scudetto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Kvaratskhelia torna a sorridere, ore decisive anche per il rinnovo: le ultime; Milan Napoli: Lukaku e Kvara fanno sorridere Conte; Il Napoli torna a sorridere: Bologna battuto 3-0 al "Maradona"; Napoli super al Maradona, Bologna travolto: Conte può sorridere, rivivi la diretta; Napoli-Bologna, Kvaratskhelia fa sorridere Calzona: le ultime da Castel Volturno; Napoli-Bologna 3-0 in cinque meme: fa tutto Kvaratskhelia, prima dipinge e poi dedica il gol col ciuccio; Leggi >>>

Kvaratskhelia, magia a San Siro: che esultanza dopo l’eurogol al Milan

(informazione.it)

Il talento georgiano firma una perla che vale il doppio vantaggio azzurro Khvicha Kvaratskhelia ha fatto esplodere il settore ospiti di San Siro con una prodezza delle sue. Il talento georgiano ha pen ...

Come sta Kvaratskhelia? Arriva una diapositiva dalla Georgia

(areanapoli.it)

In molti si sono chiesti come stesse Kvicha Kvaratskhelia ... ha postato sui suoi canali social un'immagine che lo ritrae sorridente e felice all'arrivo nel ritiro della sua selezione.

Il Napoli torna al comando in Serie A: Politano e Kvaratskhelia bastano per battere il Monza

(msn.com)

A Conte bastano i gol di Politano e Kvaratskhelia per chiudere la pratica, che non è stata comunque estremamente agevole. Perché il Monza, nonostante una classifica tutt’altro che ...

La Fabo torna a sorridere

(lanazione.it)

La passerella per il ritorno da avversario di Marco Giancarli (premiato dalla società prima della palla a due) non distrae la Fabo Herons Montecatini, che piega Latina 90-77 e si rimette in ...