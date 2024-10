Juventus, Giuntoli: "Il Napoli parte da un livello differente. Yildiz? Scelta di Motta, non interferisco. Mi piace Bonny" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Parma: Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cristiano, Managing Director Football della, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Parma:

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:scatenato: occhi su un ex Inter; Distanza enorme, altro caso Chiesa: problema serio per: "Il Napoli parte da un livello differente. Yildiz? Scelta di Motta, non interferisco. Mi piace Bonny"; Juve, Schira: 'cerca un difensore esperto, dall'ingaggio basso e in prestito';punta Raspadori: la prima risposta di De Laurentiis (e Conte);, bomba di calciomercato dopo l’Inter: “ha deciso”; Leggi >>>

Giuntoli ‘riapre’ il mercato della Juventus: “È un ottimo calciatore”

(calciomercato.it)

Juventus, le parole di Cristiano Giuntoli ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Parma ...

Juventus, Giuntoli: "Lavoriamo ogni giorno aspettando gennaio. Bonny? Buon giocatore"

(gianlucadimarzio.com)

Le parole del Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli nel pre partita della sfida contro il Parma La Juventus si prepara a sfidare il Parma, match valido per la decima giornata di Serie A.

JUVENTUS - Giuntoli: "Abbiamo una squadra giovane, il Napoli ha tanti calciatori che hanno vinto lo scudetto, parte da un livello differente"

(napolimagazine.com)

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Parma: "Yildiz ha dimostrato di avere grandi qualità in queste partite, non ...

Giuntoli a Dazn: «Yildiz ragazzo dal grande avvenire. Inter Juve? Prendiamo quanto di buono e aspettiamo gennaio…»

(juventusnews24.com)

Cristiano Giuntoli, DT bianconero, ha parlato nel pre-partita di Juve Parma: le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn Cristiano Giuntoli ha parlato così a Dazn nel pre partita di Juve Parma, match ch ...