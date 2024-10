Joker: Folie à Deux, Quentin Tarantino ha amato il film: “Todd Phillips sta dicendo vaff* a tutti i nerd di fumetti” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Joker: Folie à Deux, Quentin Tarantino ha amato il film: “Todd Phillips sta dicendo vaff* a tutti i nerd di fumetti” Dopo una disastrosa performance al botteghino, Joker: Folie à Deux è arrivato oggi sulle piattaforme VOD USA, mentre la Warner Bros. cerca di recuperare tutto ciò che può da un film che promette di causare una perdita considerevole. Né la critica né il pubblico hanno accolto con entusiasmo il sequel di Joker, ma il film si è guadagnato un mega fan nel regista di Pulp Fiction e C’era una volta a Hollywood, Quentin Tarantino. “Mi è piaciuto davvero, davvero, davvero”, ha detto al Bret Easton Ellis Podcast. “Tantissimo. Tipo, tremendamente, e sono andato a vederlo aspettandomi di essere impressionato dalla regia. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)hail: “stadi” Dopo una disastrosa performance al botteghino,è arrivato oggi sulle piattaforme VOD USA, mentre la Warner Bros. cerca di recuperare tutto ciò che può da unche promette di causare una perdita considerevole. Né la critica né il pubblico hanno accolto con entusiasmo il sequel di, ma ilsi è guadagnato un mega fan nel regista di Pulp Fiction e C’era una volta a Hollywood,. “Mi è piaciuto davvero, davvero, davvero”, ha detto al Bret Easton Ellis Podcast. “Tantissimo. Tipo, tremendamente, e sono andato a vederlo aspettandomi di essere impressionato dalla regia.

