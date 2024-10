Lopinionista.it - Il Naïf si fonde con il Fauves nelle ambientazioni fiabesche e immaginarie di Arianna Lagorio

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Se lo sguardo verso l’esistenza non riesce, o non vuole, restare legato a una contingenza insufficiente a costituire quello stimolo della creatività necessaria a un artista a manifestare sulla tela le proprie emozioni, ecco che si concretizza un approccio pittorico o scultoreo che possa consentire all’autore di immergersi in un mondo irreale quanto idilliaco, dove tutto sembra muoversi in virtù di una sottile magia, la stessa con cui lo sguardo fanciullesco riesce a osservare il mondo intorno a sé. L’artista di cui vi racconterò oggi appartiene a questa categoria di artisti che generano una dimensione idealisticamente pura e semplice nella rappresentazione quanto in grado di far sognare l’osservatore che viene chiamato ad abbandonare la razionalità per farsi trasportarescene da lei narrate.