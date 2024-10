Il Friuli Venezia Giulia sul New York Times con lo scatto di un fotografo friulano (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non solo cene di gala e premiazioni, ma anche grandi pubblicità: il Friuli Venezia Giulia è protagonista, in questi giorni, di una corposa campagna promozionale a New York, tanto da finire addirittura sulle pagine del più prestigioso quotidiano mondiale, il New York Times, appunto.Una Udinetoday.it - Il Friuli Venezia Giulia sul New York Times con lo scatto di un fotografo friulano Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non solo cene di gala e premiazioni, ma anche grandi pubblicità: ilè protagonista, in questi giorni, di una corposa campagna promozionale a New, tanto da finire addirittura sulle pagine del più prestigioso quotidiano mondiale, il New, appunto.Una

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Fvg-Usa: Bini, New York platea straordinaria per i prodotti "Io Sono FVG"; Fvg, Fedriga premiato a New York dalla Foreign Policy Association; Il Friuli Venezia Giulia sul New York Times con lo scatto di un fotografo friulano; Fedriga premiato a New York dalla Foreign Policy Association; Dove vivere in Friuli-Venezia Giulia? Tutto quello che dovresti sapere; Il Friuli conquista il cuore di New York: le bellezze regionali in mostra a Times Square; Leggi >>>

Il Friuli Venezia Giulia sul New York Times con lo scatto di un fotografo friulano

(udinetoday.it)

Una fotografia dalla Val Cavanata, con il tramonto che colpisce Barbana: lo scatto del fotografo Fabrice Gallina scelta da Promoturimso Fvg per promuovere la nostra regione sulle pagine del New York T ...

La Regione Friuli Venezia Giulia deve ridare allo Stato 422,6 milioni stanziati nell’era Covid: «Erano accantonati»

(messaggeroveneto.gelocal.it)

Fondi erogati nel 2020-21 per fronteggiare l’eventuale calo di gettito. L’assessore Zilli assicura: «Nessun impatto sul bilancio dell’ente» ...

Friuli Venezia-Giulia

(corriere.it)

In attesa della cerimonia di presentazione della Guida Michelin Italia 2025, in programma il 5 novembre a Modena, sono stati annunciati i 16 nuovi locali a cui è stata assegnata la distinzione Bib Gou ...

Fedriga premiato a New York per l'impegno nelle relazioni internazionali

(rainews.it)

Video Friuli Venezia Video Friuli Venezia

Il riconoscimento, tributato anche al ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares Bueno, è stato assegnato nel contesto della missione istituzionale del Friuli Venezia Giulia negli Stati Uniti ...