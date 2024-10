Lapresse.it - Hezbollah, il nuovo leader Naim Qassem: “Vittoria sarà nostra”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Lafinale“. Lo ha dettonel suo primo discorso da segretario generale diè apparso in un video preregistrato di quasi un’ora, accanto alle bandiere del Libano e die con un’immagine del suo predecessore assassinato, Hassan Nasrallah, alle sue spalle. L’omaggio a Nasrallah e la guerra a Israeleha giurato che, sotto la sua guida, il gruppo libanese continuerà l’opera di Nasrallah e continuerà a combattere con Israele, seguendo lo stesso percorso politico.ha aggiunto che Nasrallah, ucciso in un raid israeliano a Beirut il 27 settembre, era come un fratello per lui e che ilassassinato Hashem Safieddine era un uomo su cui Nasrallah poteva contare molto. Ha descritto poi il capo di Hamas ucciso Yahya Sinwar come “un’icona di eroismo e resistenza palestinese e del popolo libero del mondo”.