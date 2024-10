‘FAI per il Clima’: visite speciali in Lombardia per osservare gli effetti del cambiamento climatico (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A novembre, il FAI organizza eventi e visite guidate per sensibilizzare sull'impatto della crisi climatica nei suoi Beni in Lombardia. In occasione della 29ª Conferenza ONU sul cambiamento climatico (COP29), il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) ETS propone una serie di eventi speciali nei primi due weekend di novembre (2-3 e 9-10 novembre 2024) in Lombardia per sensibilizzare il pubblico sull’emergenza climatica. La campagna, denominata #FAIperilclima, offre visite guidate e trekking con esperti in ambito ambientale, storico e agricolo. Climatologi, geologi, botanici e altri professionisti accompagneranno i visitatori alla scoperta degli effetti concreti del riscaldamento globale sui paesaggi e sul patrimonio storico. Ilgiorno.it - ‘FAI per il Clima’: visite speciali in Lombardia per osservare gli effetti del cambiamento climatico Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A novembre, il FAI organizza eventi eguidate per sensibilizzare sull'impatto della crisi climatica nei suoi Beni in. In occasione della 29ª Conferenza ONU sul(COP29), il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) ETS propone una serie di eventinei primi due weekend di novembre (2-3 e 9-10 novembre 2024) inper sensibilizzare il pubblico sull’emergenza climatica. La campagna, denominata #FAIperilclima, offreguidate e trekking con esperti in ambito ambientale, storico e agricolo. Climatologi, geologi, botanici e altri professionisti accompagneranno i visitatori alla scoperta degliconcreti del riscaldamento globale sui paesaggi e sul patrimonio storico.

