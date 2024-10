Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “A Interlagos anche il fattore meteorologico potrebbe entrare in gioco”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ANSA ha rilanciato le dichiarazioni di, team principal della Ferrari, alla vigilia del GP del Brasile, nel quale la scuderia di Maranello, dopo aver superato la Red Bull in Messico, proverà ad avvicinare ulteriormente la McLaren in testa alla classifica costruttori.presenta il prossimo Gran Premio: “Siamo arrivati all’ultima gara di una tripletta americana in cui finora siamo riusciti a massimizzare il potenziale del nostro pacchetto. Aci attende il quinto weekend Sprint della stagione, il che significa che tutta la squadra sarà chiamata a un grande sforzo sia fisico che mentale“.