Elezioni Usa 2024, il caso del votante a Tarrant County non dimostra un tentativo di broglio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le Elezioni americane sono già in corso e diversi cittadini hanno espresso il loro voto molto prima del 5 novembre. Circola un video dove un cittadino americano sostiene che la scheda stampata dalla macchina del voto abbia riportato una preferenza diversa da quella espressa. Secondo diversi utenti, questa sarebbe la prova di un tentativo di broglio elettorale a favore di Kamala Harris contro Donald Trump. Per chi ha fretta Il video è stato registrato a Tarrant County, Texas. L’uomo ha dichiarato ai responsabili de seggio di aver stampato una scheda riportante un voto diverso da quello che avrebbe espresso. Secondo i responsabili del seggio, l’uomo potrebbe aver commesso l’errore durante le operazioni di voto. Come da prassi, i cittadini devono controllare il proprio voto stampato. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Leamericane sono già in corso e diversi cittadini hanno espresso il loro voto molto prima del 5 novembre. Circola un video dove un cittadino americano sostiene che la scheda stampata dalla macchina del voto abbia riportato una preferenza diversa da quella espressa. Secondo diversi utenti, questa sarebbe la prova di undielettorale a favore di Kamala Harris contro Donald Trump. Per chi ha fretta Il video è stato registrato a, Texas. L’uomo ha dichiarato ai responsabili de seggio di aver stampato una scheda riportante un voto diverso da quello che avrebbe espresso. Secondo i responsabili del seggio, l’uomo potrebbe aver commesso l’errore durante le operazioni di voto. Come da prassi, i cittadini devono controllare il proprio voto stampato.

