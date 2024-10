Dossier e hacker, le indagini scuotono gli italiani: quanti temono di essere spiati (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Italia sta diventando un Paese di spioni e di spiati. Prima il verminaio di Striano & Co all'Antimafia, poi il bancario di Bari e ora il team di hacker. Potrebbe esserci un filo rosso a unire le tre maxi indagini che stanno catalizzando l'attenzione di molti sulla necessità di regolare e controllare gli accessi ai dati riservati. Nel corso delle ultime settimane, la DDA di Milano sta indagando su attività di Dossieraggio abusivo con la creazione di vere e proprie banche dati parallele vietate e con la circolazione indiscriminata di notizie e informazioni sensibili, riservate e segrete. Un'attività che, secondo 2 italiani su 3 (il 67,1%), risulta essere molto diffusa nel nostro Paese. Iltempo.it - Dossier e hacker, le indagini scuotono gli italiani: quanti temono di essere spiati Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Italia sta diventando un Paese di spioni e di. Prima il verminaio di Striano & Co all'Antimafia, poi il bancario di Bari e ora il team di. Potrebbe esserci un filo rosso a unire le tre maxiche stanno catalizzando l'attenzione di molti sulla necessità di regolare e controllare gli accessi ai dati riservati. Nel corso delle ultime settimane, la DDA di Milano sta indagando su attività diaggio abusivo con la creazione di vere e proprie banche dati parallele vietate e con la circolazione indiscriminata di notizie e informazioni sensibili, riservate e segrete. Un'attività che, secondo 2su 3 (il 67,1%), risultamolto diffusa nel nostro Paese.

