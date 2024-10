“Dall’educazione digitale al cyberbullismo”: Maria Concetta Mannino presenta il suo libro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarà la presentazione del lavoro di Maria Concetta Mannino, dal titolo “Dall’educazione digitale al cyberbullismo”, in programma alle 18 di giovedì 31 ottobre, a chiudere la stagione culturale 2024 dell’associazione Piazzetta Bagnasco.Quanto prima il bilancio di oltre cinque mesi di Palermotoday.it - “Dall’educazione digitale al cyberbullismo”: Maria Concetta Mannino presenta il suo libro Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarà lazione del lavoro di, dal titolo “al”, in programma alle 18 di giovedì 31 ottobre, a chiudere la stagione culturale 2024 dell’associazione Piazzetta Bagnasco.Quanto prima il bilancio di oltre cinque mesi di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Cyberbullismo, quando il web è causa di disagio per gli adolescenti: gli incontri per genitori, i progetti delle scuole

(bologna.repubblica.it)

Le opportunità in città per intervenire in modo efficace sul malessere dei ragazzi, dai rischi della Rete alle dipendenze ...

Giustizia riparativa: applicazioni su bullismo e cyberbullismo

(diritto.it)

La giustizia riparativa applicata al bullismo rappresenta un modello innovativo che promuove la riparazione del danno e la riconciliazione tra le parti.

Docenti di strada: cyberbullismo e prevenzione nelle scuole

(msn.com)

La scuola ha un ruolo centrale nella prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, fornendo strumenti per educare i ragazzi a un uso consapevole e responsabile dei social media e delle tecnologie ...

Parlamento Ue: Milano, tutela della persona online e lotta al cyberbullismo. Mannelli, “una legge non basta, protezione parte da noi”

(agensir.it)

Video Dall’educazione digitale Video Dall’educazione digitale

Si è svolto oggi a Milano l’evento “Tutela della persona online e lotta al cyberbullismo”, organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano in collaborazione con l'Associazione Stop-Cyberviole ...