Da Audi a Porsche cinque anni di record Pirelli sulla pista del Nürburgring

Dal 2019, su un circuito celebre quanto impegnativo come la Nordschleife del Nürburgring, gli pneumatici Pirelli hanno segnato una lunga serie di record. Il "Ring," lungo 20,8 km, ha visto, negli ultimi cinque anni, le gomme della gamma P Zero diventare protagoniste di primati in diverse categorie che spaziano dalle supercar elettriche ai suv, fino alle compatte. Nel 2024, l'Audi RS 3 e l'Audi RS Q8 performance hanno stabilito nuovi primati. L'RS 3, equipaggiata con i semi-slick P Zero Trofeo R, ha fermato il cronometro a 7:33.123, abbassando il primato precedente nella categoria delle compatte di oltre 5 secondi. Parallelamente, l'RS Q8, montando i P Zero, è diventato il suv di produzione più veloce, con un tempo di 7:36.698, abbassando di 2 secondi il record precedente.

