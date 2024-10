Consumi elettrici in aumento ed ecco il record | +81%

Consumi elettrici in aumento, ed ecco il record: +8,1% (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nell’agosto appena trascorso, il consumo di energia elettrica in Italia ha segnato un aumento considerevole dell'8,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo incremento record è stato trainato principalmente dal massiccio utilizzo dei sistemi di condizionamento, che hanno risposto a un’ondata di calore intensa e prolungata. Secondo i dati raccolti da Terna, la società che gestisce la rete elettrica italiana, le temperature straordinariamente elevate hanno incentivato l’uso massivo dei condizionatori d’aria sia nelle abitazioni private sia negli esercizi commerciali. A questa situazione climatica si sono aggiunti fattori strutturali, come la crescente diffusione dei sistemi di raffrescamento negli edifici. Quotidiano.net - Consumi elettrici in aumento, ed ecco il record: +8,1% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nell’agosto appena trascorso, il consumo di energia elettrica in Italia ha segnato unconsiderevole dell'8,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo incrementoè stato trainato principalmente dal massiccio utilizzo dei sistemi di condizionamento, che hanno risposto a un’ondata di calore intensa e prolungata. Secondo i dati raccolti da Terna, la società che gestisce la rete elettrica italiana, le temperature straordinariamente elevate hanno incentivato l’uso massivo dei condizionatori d’aria sia nelle abitazioni private sia negli esercizi commerciali. A questa situazione climatica si sono aggiunti fattori strutturali, come la crescente diffusione dei sistemi di raffrescamento negli edifici.

