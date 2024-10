Gamerbrain.net - Concord è morto davvero: Firewalk chiude i battenti

Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo la chiusura dei server dia distanza di sole poche settimane dal lancio, Sony ehanno continuato ad aggiornare il gioco, alimentando nei giocatori la speranza di un possibile ritorno, speranza che si spegne quest’oggi con la chiusura del team di sviluppo e la morte definitivamente del gioco, il quale non tornerà in alcuna forma, versione o revisione che sia.– Gamerbrain.netL’avidità ha ucciso? C’è chi da la colpa all’avidità del team o della stessa Sony per la morte di, nel voler proporre una alternativa a Overwatch 2 ma a pagamento, optando dunque per l’acquisto del gioco, non includendo il Pass Stagionale ma offrendo comunque ai giocatori delle ricompense da sbloccare giocando.