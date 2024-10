Cina: astronauti del Shenzhou-19 entrano in stazione spaziale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pechino, 30 ott – (Xinhua) – I tre astronauti della missione cinese di volo spaziale Shenzhou-19 sono entrati nella stazione spaziale Tiangong e si sono incontrati con un altro trio di astronauti oggi, dando inizio a un nuovo ciclo di passaggio di consegne dell’equipaggio in orbita. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: astronauti del Shenzhou-19 entrano in stazione spaziale Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pechino, 30 ott – (Xinhua) – I tredella missione cinese di volo-19 sono entrati nellaTiangong e si sono incontrati con un altro trio dioggi, dando inizio a un nuovo ciclo di passaggio di consegne dell’equipaggio in orbita. Agenzia Xinhua

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Gli astronauti della missione cinese Shenzhou-19 sono partiti alla volta della stazione spaziale; Cina, il lancio della navicella spaziale Shenzhou-19 con tre astronauti a bordo; Shenzhou-19, 3 astronauti entrati con successo nella stazione spaziale cinese; Cina: astronauti del Shenzhou-19 entrano in stazione spaziale; Spazio, l’equipaggio Shenzhou-19 ha raggiunto stazione cinese Tiangong: al via nuova fase scientifica; IL VIDEO. Cina, la cerimonia per gli astronauti pronti a partire; Leggi >>>

Cina, il lancio della navicella spaziale Shenzhou-19 con tre astronauti a bordo

(ilmessaggero.it)

La navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-19 è stata lanciata il 30 ottobre, vicino a Jiuquan, nella provincia di Gansu, Cina. Si tratta della 33ª missione del Programma ...

Cina: Shenzhou-19 si aggancia a combinazione di stazione spaziale

(romadailynews.it)

Pechino, 30 ott - (Xinhua) - Il veicolo spaziale cinese con equipaggio Shenzhou-19 si e' agganciato con successo alla combinazione della stazione spaziale ...

Cina, la cerimonia per gli astronauti pronti a partire

(askanews.it)

Milano, 29 ott. (askanews) – A Jiuquan, in Cina, è stata organizzata una cerimonia alla presenza degli astronauti prima del lancio della missione spaziale con equipaggio cinese Shenzhou-19. Il lancio ...

Cina, nuova missione spaziale per produrre i primi ‘mattoni’ con terreno lunare

(key4biz.it)

Video Cina astronauti Video Cina astronauti

Nuovi astronauti cinesi sulla stazione spaziale permanente Tiangong Partita stanotte con la navicella Shenzhou-19 una nuova missione cinese con destinazione la stazione spaziale permanente Tiangong, l ...