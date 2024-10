Carpi - Arezzo 2-1 | Riecco il Carpi, riscatto biancorosso firmato da Puletto e Gerbi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Carpi si ritrova nella serata più difficile e torna al successo, battendo (2-1) il quotato Arezzo al "Cabassi". In vantaggio con Puletto dopo 11', i biancorossi si facevano sorprendere da un'incursione di Mawuli dopo 5'. L'Arezzo sembra padrone del campo, ottiene ma fallisce un rigore al 46' Modenatoday.it - Carpi - Arezzo 2-1 | Riecco il Carpi, riscatto biancorosso firmato da Puletto e Gerbi Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilsi ritrova nella serata più difficile e torna al successo, battendo (2-1) il quotatoal "Cabassi". In vantaggio con Puletto dopo 11', i biancorossi si facevano sorprendere da un'incursione di Mawuli dopo 5'. L'sembra padrone del campo, ottiene ma fallisce un rigore al 46'

Carpi-Arezzo 2-1, finisce la serie positiva in trasferta

(lanazione.it)

Troise, che deve rinunciare in extremis all'influenzato Guccione, cambia rispetto alla gara contro la Spal concedendo riposo tra gli altri a Chiosa, Coccia e Ogunseye. In difesa tornano Lazzarini, Del ...

Carpi - Arezzo 2-1 | Riecco il Carpi, riscatto biancorosso firmato da Puletto e Gerbi

(modenatoday.it)

Il Carpi si ritrova nella serata più difficile e torna al successo, battendo (2-1) il quotato Arezzo al "Cabassi". In vantaggio con Puletto dopo 11', i biancorossi si facevano sorprendere da un'incurs ...

Carpi-Arezzo 2-1: decide un gol di Gerbi nella ripresa

(calciomagazine.net)

Diretta Carpi-Arezzo di Martedì 29 ottobre 2024: nel primo tempo botta e risposta tra Puletto ed Eklu al Sandro Cabasssi ...

L’Arezzo si distrae, il Carpi ne approfitta 2-1

(teletruria.it)

Gli amaranto vanno sotto per un gol di Puletto ma pareggiano subito grazie a Mawuli. Poi dominano la gara e falliscono il penalty del raddoppio con Gaddini che colpisce il palo. Nella ripresa gli emil ...