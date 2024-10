Capri: a Villa San Michele inaugurata la mostra di Sandro Chia in omaggio ad Axel Munthe (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ultimo appuntamento culturale della ricca stagione di eventi organizzati a Villa San Michele ad AnaCapri. Giovedì 31 ottobre alle ore 18., per celebrare il 75° anniversario della scomparsa del medico e scrittore svedese Axel Munthe, la Fondazione San Michele in collaborazione con l’Associazione Il Rosaio – Arte e Cultura Contemporanea – presenta la mostra Abitanti di un altrove. Sandro Chia incontra Axel Munthe. Il progetto, a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio, nasce come omaggio alla poliedrica figura di Axel Munthe, attraverso un nuovo corpus di opere del grande artista italiano – tra i massimi esponenti del movimento della Transavanguardia – realizzate appositamente per questa occasione. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ultimo appuntamento culturale della ricca stagione di eventi organizzati aSanad Ana. Giovedì 31 ottobre alle ore 18., per celebrare il 75° anniversario della scomparsa del medico e scrittore svedese, la Fondazione Sanin collaborazione con l’Associazione Il Rosaio – Arte e Cultura Contemporanea – presenta laAbitanti di un altrove.incontra. Il progetto, a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio, nasce comealla poliedrica figura di, attraverso un nuovo corpus di opere del grande artista italiano – tra i massimi esponenti del movimento della Transavanguardia – realizzate appositamente per questa occasione.

Inaugurazione della mostra di Sandro Chia a Villa San Michele

Giovedì 31 ottobre alle ore 18.00, per celebrare il 75° anniversario della scomparsa del medico e scrittore svedese Axel Munthe, la Fondazione San Michele in ...

