Pisa 30 ottobre 2024 – Col primo allenamento tenutosi sul campo da parte degli istruttori viola, ha preso formalmente il via la nuova affiliazione che il Migliarino Vecchiano ha instaurato con ACF Fiorentina. Un accordo a carattere biennale che porta la società biancorossa nella galassia delle società affiliate Fiorentina che col nuovo corso espressamente voluto dal compianto Joe Barone, vuol portare la società viola a raggiungere capillarmente tutte le province della Toscana e avere sotto la propria visione un numero sempre più elevato di bambini e ragazzi. Società, quella viola, che si comporta con correttezza nelle trattative con le società giovanili senza saccheggiare a caso come la riforma dello sport ha indotto molto altre professioniste.

Calcio. Giovanile. La Fiorentina a Migliarino

Pisa 30 ottobre 2024 – Col primo allenamento tenutosi sul campo da parte degli istruttori viola, ha preso formalmente il via la nuova affiliazione che il Migliarino Vecchiano ha instaurato con ACF Fio ...

