Thesocialpost.it - Aurora morta a 13 anni, il testimone: “Spinta giù dall’ex fidanzato”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)Tila èa causa di fratture devastanti alla testa dopo una tremenda caduta, come dimostrato da “grosse quantità di sangue all’interno e sul suo capo”. Questo il primo risultato dell’autopsia sul corpo della tredicenne di Piacenza, precipitata venerdì mattina dal terrazzo posto all’ottavo piano del condominio in cui abitava con la madre. L’esame è stato condotto dal medico legale GiovCecchetto, assistito da altri specialisti e consulenti, e non ha al momento evidenziato altre lesioni fatali. In attesa dei risultati delle analisi genetiche e istologiche, la perizia non ha rilevato nemmeno “ecchimosi e ferite riconducibili a una colluttazione”.