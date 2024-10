Zonawrestling.net - WWE: Botta e risposta tra Cody Rhodes e Conor McGregor

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Durante una recente intervista con “The Schmo“, il WWE Undisputed Championha parlato del suo desiderio di vedere l’ex UFC Champion,cimentarsi nel wrestling professionistico. Le parole di“Uno che mi piacerebbe vedere in WWE sarebbe. Giusto per provare. L’ambiente è competitivo in WWE, ma la competizione è diversa da quella che si può immaginare. Si tratta di più di chi ha maggior disciplina, chi è il più professionale, arrivare al traguardo, arrivare a WrestlerMania. Credo che per qualcuno come lui, che ha gareggiato ai massimi livelli e ha fatto così tanti match incredibili, sia giunto il momento di buttarsi nella parte più divertente dell’intrattenimento sportivo. Penso che sarebbe fantastico.