Anteprima24.it - Una vita strappata troppo presto, Antonio ispira la nascita dell’Associazione ‘Piuma’

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn destino che si è incrociato con una passione e l’esito è di quelli che lasciano senza fiato e che difficilmente può essere accettato. Perdere laquando le cose da fare sono ancora tante e gli affetti sono ancora forti difficilmente può essere digerito e non riempirsi la testa di tantissimi ‘perchè’. Il destino, però, ha giocato un brutto scherzo ad, ragazzo di Castelvenere morto per un incidente stradale, alla guida di qualcosa che doveva rappresentare la sua gioia e la sua passione: la moto. Classe 2001, tanti obiettivi centrati e tanti altri da raggiungere. La musica, il Conservatorio, l’informatica e la moto, una compagna con la quale entrare in rapporto all’età di 18 anni. La stessa che gli ha giocato uno scherzo infame. Un dolore per i tanti amici, un dolore ovviamente per la famiglia.