Tragedia dopo la partita di Inter-Juve: muore un uomo di 35 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) Un tragico incidente è avvenuto la notte tra domenica e lunedì che ha visto la morte di un uomo di 35 anni. A bordo del suo scooter l’uomo stava percorrendo la strada provinciale 40 Binasco-Melegnano dopo essere stato allo stadio a vedere la partita Inter-Juve. Un impatto violentissimo tra il suo Piaggio e un mezzo pesante che non gli ha lasciato scampo. Leggi anche: Mangia un dolce al ristorante e muore a 14 anni: cosa l’ha uccisa Leggi anche: Italia in lutto, la campionessa muore dopo il tragico incidente muore un uomo di 35 anni Luca Propato, 35enne di Carpiano, è morto nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre, a seguito dello schianto tra il suo scooter a tre ruote e un camion, dopo aver fatto tappa a Milano per la partita Inter-Juve, conclusasi con il risultato di 4-4. Tvzap.it - Tragedia dopo la partita di Inter-Juve: muore un uomo di 35 anni Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un tragico incidente è avvenuto la notte tra domenica e lunedì che ha visto la morte di undi 35. A bordo del suo scooter l’stava percorrendo la strada provinciale 40 Binasco-Melegnanoessere stato allo stadio a vedere la. Un impatto violentissimo tra il suo Piaggio e un mezzo pesante che non gli ha lasciato scampo. Leggi anche: Mangia un dolce al ristorante ea 14: cosa l’ha uccisa Leggi anche: Italia in lutto, la campionessail tragico incidenteundi 35Luca Propato, 35enne di Carpiano, è morto nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre, a seguito dello schianto tra il suo scooter a tre ruote e un camion,aver fatto tappa a Milano per la, conclusasi con il risultato di 4-4.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia sulle strade di Cantù - morto un uomo di 63 anni dopo essere stato investito da un'auto

(Quicomo.it)

Tragico incidente ieri sera 28 ottobre a Cantù - Vighizzolo. Erano circa le 20 quando in viale Italia all'altezza di via Gioacchino Rossini un uomo di 63 anni è stato investito da un'auto. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente mortale ...

Uomo ucciso a colpi di pistola alle porte di Monza : altro omicidio dopo una lite

(Monzatoday.it)

Un ucraino di 46 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Saronno, a pochi chilometri dal Milanese. L'omicidio si è consumato nella serata di domenica, ma la notizia è trapelata lunedì. Come spiega MilanoToday i carabinieri, che conducono le ...

Liscio horror in Inter-Juve: l’episodio è virale, ridono tutti (Video)

(interlive.it)

Un liscio terribile ha attirato l'attenzione dei tifosi in Inter-Juve: i tifosi non gli hanno proprio perdonato un errore del genere ...

È accaduto prima di Inter-Juve: intervento della polizia

(interlive.it)

Spunta un nuovo retroscena su Inter-Juventus. Prima dell'inizio del match è dovuta intervenire la polizia: ecco cosa è successo ...

Inter-Juve 4-4: la partita più pazza del mondo. E la Fiorentina passeggia sulla Roma (5-1)

(ilsole24ore.com)

Roba da matti. E meno male che doveva essere una fredda partita a scacchi. Dopo questo Inter-Juventus (4-4) viene in mente uno spassoso film degli Anni Sessanta, Questo pazzo pazzo pazzo mondo, in cui ...

Lo chiamano spettacolo ma Inter-Juve è la saga degli errori: perché è stata una partitaccia

(ilfattoquotidiano.it)

Otto gol, quattro per parte. Una trentina di tiri in porta, rimonte e contro rimonte, emozioni a non finire, certo. Ma anche svarioni a ripetizione, falli da rigore (addirittura due) tipo scapoli e am ...