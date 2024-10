Snot e Splash – Il mistero dei buchi scomparsi il trailer!

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)– Ildei, il! Al cinema dal 14 novembre,– Ildei, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection e prodotto da It’s Alive Films, è il nuovo atteso film di Teemu Nikki. Il regista finlandese, noto per la sua capacità di trattare temi universali con leggerezza e ironia, porta sul grande schermo un’esilarante commedia, che intrattiene e coinvolge, offrendo momenti di pura gioia e risate grazie al suo mix unico di umorismo, azione e avventura, elementi visivi spettacolari e personaggi indimenticabili. Anche se sono fratelli, non potrebbero essere più diversi,: il primo è vulcanico e confusionario, il secondo ordinato e meticoloso.