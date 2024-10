Serie C 2024 2025 | Cicerelli fa volare la Ternana bene anche l’Atalanta U23

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Con sei incontri nello slot orario delle 18:30 è iniziato il dodicesimo turno di. Dopo la sconfitta contro il Vicenza patita nel fine settimana si rialzaU23, che vince 2-0 contro la Pro Vercelli con le reti di Vavassori e Vlahovic e sale momentaneamente al quarto posto del Girone A. Esce fuori un pareggio nella sfida molto attesa tra due squadre in gran forma, ovvero Trento e Virtus Verona: 1-1 con gli ospiti in vantaggio con Metlika e poi il pari della formazione di casa con Anastasia. Il Caldiero Terme torna al successo dopo ben sette partite consecutive a secco, superando 1-0 la Giana Erminio per mezzo della rete di Fasan. Nei bassifondi della classifica importanti 3 punti conquistati dall’Arzignano, vittorioso per 1-0 sulla Pro Patria grazie a Lakti.