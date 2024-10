Secondo incendio in un anno all'Euromarket: non si esclude pista dolosa (Di martedì 29 ottobre 2024) L'ipotesi dolosa al momento non è completamente esclusa. Si indaga sul rogo avvenuto alle prime ore del mattino all'Euromarket One di viale Evangelista a Marcianise. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno proceduto a spegnere le fiamme nel supermercato, già chiuso da circa un Casertanews.it - Secondo incendio in un anno all'Euromarket: non si esclude pista dolosa Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'ipotesial momento non è completamente esclusa. Si indaga sul rogo avvenuto alle prime ore del mattino all'One di viale Evangelista a Marcianise. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hproceduto a spegnere le fiamme nel supermercato, già chiuso da circa un

