Sci alpino Matilde Lorenzi non ce l’ha fatta | morta a 19 anni dopo l’incidente in allenamento

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)non ce: la giovane sciatrice èil gravissimo incidente occorso ieri in Val Senales nel corso di un. A darne notizia è il Ministero della Difesa, con una nota in cui il Ministro Guido Crosetto ha espresso il proprio cordoglio. 20da compiere il 15 novembre,era una promessa dello sci italiano,aver vinto il titolo assoluto nella passata stagione oltre a quello giovani in supergigante a Sarentino, classificandosi al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Scinon cea 19inSportFace.