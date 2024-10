Gaeta.it - Ritrovato il cadavere di un ciclista investito lungo la strada statale Foggia-Lucera

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, un tragico incidente ha scosso la comunità locale quando ildi un uomo di 61 anni è stato rinvenutola. L’uomo stava viaggiando in bicicletta e, secondo le prime indagini, è statoda un veicolo il cui conducente ha continuato la marcia senza fermarsi per prestare soccorso. L’accaduto ha subito allertato diversi automobilisti, che hanno prontamente chiamato i soccorso, ma al loro arrivo non c’era più nulla da fare per il. La ricostruzione dell’incidente Le prime ricostruzioni fatte dalle autorità indicano che l’uomo, mentre percorreva la, sia stato colpito in modo violento. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, ma il corpo è stato trovato a poca distanza dalla sua bicicletta, suggerendo che ilpossa aver subito un impatto diretto con il veicolo.