Regionali, vince Bucci: "Voglio essere il sindaco dei liguri" (Di martedì 29 ottobre 2024) Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione liguria. Ha superato, in una vera e propria battaglia all'ultimo voto, il candidato del centrosinistra Andrea Orlando. Qunado mancano ancora una ventina di sezioni da scrutinare, nella tarda serata di lunedì, il divario tra i due è di un punto e Genovatoday.it - Regionali, vince Bucci: "Voglio essere il sindaco dei liguri" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Marcoè il nuovo presidente della Regionea. Ha superato, in una vera e propria battaglia all'ultimo voto, il candidato del centrosinistra Andrea Orlando. Qunado mancano ancora una ventina di sezioni da scrutinare, nella tarda serata di lunedì, il divario tra i due è di un punto e

"Ringrazio tutti i partiti, tutte le liste civiche, ora dobbiamo lavorare". Lo ha detto Marco Bucci in conferenza stampa point elettorale di via Martin Piaggio a Genova commentando la vittoria alle Regionali davanti ad Andrea Orlando.

"Io voglio essere il sindaco della Liguria. Significa essere al servizio dei cittadini". Così il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Liguria, Marco Bucci, a margine del punto stampa dopo la vittoria

Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria. Ha superato, in una vera e propria battaglia all'ultimo voto, il candidato del centrosinistra Andrea Orlando.

Chiusi i seggi alle elezioni regionali in Liguria 2024. Vince il candidato di centrodestra Marco Bucci. Il centrodestra esulta. Affluenza alle urne in calo.

"Io voglio essere il sindaco della Liguria. Significa essere al servizio dei cittadini". Così il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Liguria, Marco Bucci

Marco Bucci è il nuovo governatore della Liguria. «Capisco i dubbi sulle mie condizioni di salute, sono legittimi - aveva spiegato in un'intervista