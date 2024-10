Piacenza, 13enne muore dopo caduta dal terrazzo: la famiglia non crede a ipotesi suicidio (Di martedì 29 ottobre 2024) Il 15enne presente sul terrazzo al momento dell'omicidio sarebbe affranto dal dolore e starebbe vivendo un profondo stato di shock; sulla sua posizione continuano ad indagare gli inquirenti L'articolo Piacenza, 13enne muore dopo caduta dal terrazzo: la famiglia non crede a ipotesi suicidio proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Piacenza, 13enne muore dopo caduta dal terrazzo: la famiglia non crede a ipotesi suicidio Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il 15enne presente sulal momento dell'omicidio sarebbe affranto dal dolore e starebbe vivendo un profondo stato di shock; sulla sua posizione continuano ad indagare gli inquirenti L'articolodal: lanonproviene da Il Difforme.

Dall’esame esterno compiuto ieri pomeriggio, a Pavia, sul corpo della 13enne che, venerdì mattina, è precipitata dal terrazzino di un palazzo in via IV Novembre, a Piacenza, mentre era con il suo ex fidanzato 15enne (fermato ieri pomeriggio), è ...

La reazione della mamma di Aurora alla notizia del fermo del fidanzato 15enne di sua figlia, morta a Piacenza a 13 anni dopo un volo di 8 metri

La reazione della mamma di Aurora alla notizia del fermo del fidanzato 15enne della figlia, morta a Piacenza a 13 anni dopo un volo di 8 metri.

Dopo lunghe ore di interrogatorio è stato iscritto sul registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario, per ora un atto dovuto per permettere ai pm minorili di conferire l’incarico dell’a ...

Si concluderà oggi l’autopsia sulla 13enne caduta dal settimo piano a Piacenza. L’accertamento autoptico si svolge a Pavia e quest’oggi sul corpo dell’adolescente sarà effettuata la Tac. Indagato per ...

La sorella maggiore della 13enne caduta dal balcone a Piacenza ha puntato il dito contro l’ex fidanzato 15enne ora indagato per omicidio volontario, sostenendo che il giovane avesse già picchiato la ...