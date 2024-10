Laprimapagina.it - Pallone d’Oro a Rodri: Spagna protagonista

(Di martedì 29 ottobre 2024)è al settimo cielo per la vittoria del. Queste le sue dichiarazioni a caldo. “È una notte incredibile per me. Devo ringraziare moltissime persone per essere ancora qui. Oggi è un giorno speciale per me, la mia famiglia e il mio Paese. Ringrazio la mia fidanzata Laura, non sarebbe stato lo stesso senza di lei. Non dimenticherò i miei compagni di squadra – ha esordito il centrocampista del Manchester City -. Gioco nel club migliore del mondo. Grazie anche allacon cui ho vinto l’Europeo. E Carvajal, che ha avuto il mio stesso infortunio e meritava di essere qui. Anche Lamine lo vincerà presto. Questa è la vittoria del calcio spagnolo: lo dedico a chi non l’ha vinto come Xavi, Iniesta e Casillas. Un giorno al Villarreal pensavo di smettere, convinto fosse tutto finito e che quel sogno non fosse possibile. Mio padre mi ha ridato tutte le motivazioni.