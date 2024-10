Omicidio Giovanna Chinnici, parla il cognato che l’ha uccisa Giuseppe Caputo: “Era una vita d’inferno” (Di martedì 29 ottobre 2024) L’uomo che ha ucciso la cognata Giovanni Chinnici a Nova Milanese è stato interrogato dalla gip del Tribunale di Monza nel reparto di Psichiatria dell'ospedale San Gerardo. Il 62enne era già stato sanzionato per minacce contro i parenti. Fanpage.it - Omicidio Giovanna Chinnici, parla il cognato che l’ha uccisa Giuseppe Caputo: “Era una vita d’inferno” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’uomo che ha ucciso la cognata Giovannia Nova Milanese è stato interrogato dalla gip del Tribunale di Monza nel reparto di Psichiatria dell'ospedale San Gerardo. Il 62enne era già stato sanzionato per minacce contro i parenti.

Omicidio Giovanna Chinnici, parla Giuseppe Caputo: “Vivevamo una vita d’inferno”

L’uomo che ha ucciso la cognata Giovanni Chinnici a Nova Milanese è stato interrogato dalla gip del Tribunale di Monza nel reparto di Psichiatria dell'ospedale ...

Domani i funerali di Giovanna Chinnici, la 63enne di Nova Milanese uccisa dal cognato

I funerali di Giovanna Chinnici saranno celebrati domani, mercoledì 30 ottobre, nella Chiesa parrocchiale di Sant'Antonino Martire a Nova Milanese (Monza) ...

Omicidio Nova Milanese: fissati i funerali di Giovanna Chinnici, ecco dove e quando si terranno

La donna è stata uccisa dal cognato per difendere la figlia. L'uomo è ora ricoverato nel reparto psichiatrico del San Gerardo ...

Morte Giovanna Chinnici, la confessione del figlio del killer dopo l’omicidio

Il drammatico omicidio di Giovanna Chinnici sarebbe la conseguenza di una serie di interminabili discussioni tra famiglie e vicini di casa ...