Niente panico, Ghali in Valentino è più strepitoso che mai

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’ultima volta che abbiamo parlato degli abiti diè stato durante il Festival di Sanremo, dello scorso febbraio. Quandoha trasformato il palco dell’Ariston in uno dei rari momenti televisivi di moda, riconfermando – per chi non se fosse ancora accorto – che non solo è un grande interprete del menswear contemporaneo, ma anche uno che ha capito il senso della moda. Da ieriè tornato sul palco del forum di Assago, a Milano – mancava da sei anni - con il tour-Live 2024, una tripla data milanese - si replica stasera e si torna il 15 novembre, nel mentre ci si sposta a Firenze il 4 , a Roma il 6, a Casalecchio di Reno il 10, a Napoli il 12 – e le aspettative dei suoi look non sono state disattese.