Modena Cremonese 2-2 | i canarini danno tutto ma non basta per vincere

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – La generosità non manca. Il Braglia ha apprezzato e applaudito. Ma, evidentemente, per risolvere i problemi serve altro. E così, Bisoli e il Modena vengono rimandati a La Spezia. Poi, chissà. La novità è rappresentata dal rischio, dal sapore di "mi gioco", di lanciare sin da subito i due più attesi: Caso e Defrel. In un modulo che prevede la mente di Palumbo sulla trequarti e un centrocampo più rinforzato con l'inserimento di Magnino con Gerli e Santoro. Lo sfogo iniziale lascerebbe ben sperare. Una decina di minuti a gas, forse più dettati dai nervi e dall'impeto. Infatti alla Cremonese una azione più o meno ragionata per infilare la difesa canarina, difetto ormai inguaribile. Il filtrante di Pickel non viene letto da Idrissi, Zanimacchia gli passa dietro e insiste fino toccare per Bonazzoli che, solo in area, sigla il vantaggio.