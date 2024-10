Mistermovie.it - Mister Movie | Squid Game: David Fincher al timone del remake in inglese? Netflix punta al grande colpo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.starebbe preparando unin linguadi, con il celebre registaal. Scopriamo tutti i dettagli su questo ambizioso progetto e quali sono le reazioni dei fan.: il fenomeno globale si rinnova La serie sudcoreanaha conquistato il mondo, diventando un vero e proprio fenomeno culturale. Ora,sembra intenzionato a cavalcare l’onda del successo e a portare il gioco mortale sul piccolo schermo in lingua. Secondo indiscrezioni riportate da Deadline, il regista, noto per capolavori come “Fight Club” e “Seven”, sarebbe in trattative per dirigere questo ambizioso progetto. Uno un film? I dettagli ancora da chiarire Al momento, i dettagli sul progetto sono ancora vaghi.