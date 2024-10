Ilfattoquotidiano.it - Mega operazione globale di Eurojust: chiuso uno dei principali server per il furto dei dati personali in rete. Due arresti in Belgio

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Unaa livello aper chiudere una dellecentrali del mondo attiva neldeiin. È quello coordinata daper colpire ildi infostealer, in gergo un tipo di malware utilizzato per rubar password,bancari e numeri di telefono e commettere crimini informatici. Il blitz è stato condotto insieme alle autorità di Stati Uniti, Paesi Bassi,, Portogallo, Regno Unito e Australia. Idei due ladri di, RedLine e Meta, “hanno preso di mira milioni di utenti in tutto il mondo, diventando una delle più grandi piattaforme di malware a livello”, evidenziain una nota. RedLine e Meta – prosegue l’agenzia dell’Unione europea per la cogiudiziaria penale – sono riusciti a rubareda dispositivi infetti.