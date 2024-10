Libano, raid israeliani nella Valle della Bekaa: almeno 60 morti (Di martedì 29 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha lanciato alcuni attacchi nella Valle della Bekaa in Libano. Nei raid hanno perso la vita almeno 60 persone e altre 58 sono rimaste ferite. Il bilancio più alto è stato registrato nella città di Sahl Allak, nella provincia di Baalbek, dove sono state uccise 16 persone. Il sindaco Bachir Khodr, in un post su X, ha definito gli attacchi come “i più violenti a Baalbek dall’inizio dell’aggressione”, in un post su X. I bombardamenti israeliani sulla Valle della Bekaa, così come sul Libano meridionale e sulla periferia sud di Beirut, si sono intensificati nelle ultime settimane nell’ambito di un’offensiva contro il gruppo militante Hezbollah che ha ucciso anche centinaia di civili. Lapresse.it - Libano, raid israeliani nella Valle della Bekaa: almeno 60 morti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha lanciato alcuni attacchiin. Neihanno perso la vita60 persone e altre 58 sono rimaste ferite. Il bilancio più alto è stato registratocittà di Sahl Allak,provincia di Baalbek, dove sono state uccise 16 persone. Il sindaco Bachir Khodr, in un post su X, ha definito gli attacchi come “i più violenti a Baalbek dall’inizio dell’aggressione”, in un post su X. I bombardamentisulla, così come sulmeridionale e sulla periferia sud di Beirut, si sono intensificati nelle ultime settimane nell’ambito di un’offensiva contro il gruppo militante Hezbollah che ha ucciso anche centinaia di civili.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:nelladella Bekaa: almeno 60 morti; VIDEO -nelladella Bekaa: almeno 60 morti - LaPresse; Guerra Israele-, news in diretta:dell'Idf contro palazzo nel nord di Gaza, oltre 70 morti. Naim Qassem nuovo leader di Hezbollah; Netanyahu apre alla tregua, Israele bandisce l’Unrwa. L'agenzia Onu: “Scandalo”. Si lavora per 4 ostaggi; Sale a 60 morti il bilancio degli attacchi nell'est delin: centinaia i morti, migliaia in fuga. Giallo sulla sorte di Ali Karaki - Il capo di stato maggiore delle IDF, Halevi,ha scelto un nome per l'operazione contro Hezbollah: "Frecce del Nord"; Leggi >>>

Libano, raid israeliani nella Valle della Bekaa: almeno 60 morti

(stream24.ilsole24ore.com)

(LaPresse) L'esercito israeliano ha lanciato alcuni attacchi nella Valle della Bekaa in Libano. Nei raid hanno perso la vita almeno 60 persone ...

Guerra Israele-Libano, news in diretta: Raid dell’Idf contro palazzo nel nord di Gaza, almeno 109 morti. Naim Qassem nuovo leader di Hezbollah

(fanpage.it)

Le ultime notizie dalla guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano ...

MEDIO ORIENTE - Libano, sale a 60 morti il bilancio degli attacchi israeliani a est

(msn.com)

Il ministero della Sanità libanese ha reso noto che almeno 60 persone sono state uccise oggi nei raid israeliani in diverse aree di Baalbek, nella valle orientale della Bekaa, dove domina il gruppo mi ...

LIBANO: CONTINUANO I BOMBARDAMENTI ISRAELIANI, UCCISI 3 GIORNALISTI. ANCORA FUOCO SULL’UNIFIL

(radiondadurto.org)

Dal Libano arriva la notizia di altri crimini di guerra: tre giornalisti libanesi sono stati uccisi in un attacco israeliano. L'Unifil intanto afferma che 3 giorni fa i soldati israeliani hanno aperto ...