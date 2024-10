Inter-news.it - Lautaro Martinez, fai come… Lukaku! Inter col bomber ‘imbolsito’ – TS

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), settimo nella classifica del Pallone d’Oro 2024, non è ancora al cento per cento della forma. All’sarebbe utile una scelta alla Romelu. CHIARO-SCURO – Unnon ancora al cento per cento, bensì “imbolsito” e ancora un po’ appannato. Ieri sera, il Toro ha presenziato alla cerimonia per la consegna del Pallone d’Oro 2024. Il capitano dell’, settimo nella graduatoria finale, ha pure consegnato all’amico e connazionale Emiliano ‘Dibu’il premio Yashin, come miglior portiere. Sicuramente è stata una cerimonia in chiaro scuro per l’ultimo capocannoniere della Serie A. Non tanto per la classifica finale (il settimo posto lo fa entrare definitivamente nell’Olimpo dei grandi attaccanti), bensì per quanto successo il giorno prima nel derby d’Italia contro la Juventus.