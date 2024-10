La ricetta della polenta con i funghi porcini (Di martedì 29 ottobre 2024) Ingredienti (per 4 persone): 400 g di farina gialla di Storo (le altre sono un “vorrei ma non posso”) 1 litro d’acqua 300 g di funghi porcini freschi o secchi 1 spicchio d’aglio olio d’oliva q.b. prezzemolo fresco q.b. sale e pepe q.b. Preparazione: Se usi funghi secchi, mettili a bagno in acqua calda per 30 minuti. Se usi funghi freschi, puliscili e tagliali a pezzetti. Prepara la polenta cuocendo la farina di mais in acqua bollente salata, mescolando continuamente. In una padella, soffriggi l’aglio in olio d’oliva, aggiungi i funghi e cuoci finché non sono teneri. Servi la polenta con i funghi sopra, guarnita con prezzemolo. Vino abbinato: Barolo Perché: Il Barolo, con la sua struttura complessa e le note di frutti rossi e spezie, esalta il sapore terroso dei funghi porcini. Linkiesta.it - La ricetta della polenta con i funghi porcini Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ingredienti (per 4 persone): 400 g di farina gialla di Storo (le altre sono un “vorrei ma non posso”) 1 litro d’acqua 300 g difreschi o secchi 1 spicchio d’aglio olio d’oliva q.b. prezzemolo fresco q.b. sale e pepe q.b. Preparazione: Se usisecchi, mettili a bagno in acqua calda per 30 minuti. Se usifreschi, puliscili e tagliali a pezzetti. Prepara lacuocendo la farina di mais in acqua bollente salata, mescolando continuamente. In una pa, soffriggi l’aglio in olio d’oliva, aggiungi ie cuoci finché non sono teneri. Servi lacon isopra, guarnita con prezzemolo. Vino abbinato: Barolo Perché: Il Barolo, con la sua struttura complessa e le note di frutti rossi e spezie, esalta il sapore terroso dei

