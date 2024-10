La classe va allo Storga, uscite didattiche naturalistiche con gli esperti di Comunica (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono sempre di più le scuole di ogni ordine e grado che frequentano durante l'annata scolastica il Parco della Storga, per uscite didattiche entusiasmanti e formative che portano bambini e ragazzi a contatto con la natura, guidati dagli esperti dello staff naturalistico dell Cooperativa Comunica Trevisotoday.it - La classe va allo Storga, uscite didattiche naturalistiche con gli esperti di Comunica Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono sempre di più le scuole di ogni ordine e grado che frequentano durante l'annata scolastica il Parco della, perentusiasmanti e formative che portano bambini e ragazzi a contatto con la natura, guidati daglidello staff naturalistico dell Cooperativa

