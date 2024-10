Jeremy Allen White è sul set di "Deliver Me From Nowhere", il biopic su Bruce Springsteen di cui è appena stata diffusa la prima foto (Di martedì 29 ottobre 2024) Quelle spalle un po’ incassate. Lo sguardo schivo. Il giubbotto di pelle con le mani nelle tasche. La camicia a quadri. Insomma, il compendio della tipica immagine che Bruce Springsteen ha dato di sé nei 50 e passa anni di carriera. Ma in questa foto non è lui. È Jeremy Allen White. Jeremy Allen White si trasforma in Bruce Springsteen Meglio noto come il Carmy di The Bear. O il Lip Gallagher della serie Shameless. O il muscoloso Kerry di The Warrior: The Iron Claw (2023). Ma qui non c’è grembiule, «sì, chef!» o mossa di wrestling che tenga. White sparisce per lasciare il posto a un giovanotto del New Jersey con tante speranze e una chitarra a tracolla. Amica.it - Jeremy Allen White è sul set di "Deliver Me From Nowhere", il biopic su Bruce Springsteen di cui è appena stata diffusa la prima foto Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Quelle spalle un po’ incassate. Lo sguardo schivo. Il giubbotto di pelle con le mani nelle tasche. La camicia a quadri. Insomma, il compendio della tipica immagine cheha dato di sé nei 50 e passa anni di carriera. Ma in questanon è lui. Èsi trasforma inMeglio noto come il Carmy di The Bear. O il Lip Gallagher della serie Shameless. O il muscoloso Kerry di The Warrior: The Iron Claw (2023). Ma qui non c’è grembiule, «sì, chef!» o mossa di wrestling che tenga.sparisce per lasciare il posto a un giovanotto del New Jersey con tante speranze e una chitarra a tracolla.

