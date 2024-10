Ilprimatonazionale.it - Iria Incontra: Toni Capuozzo a Voghera racconta la guerra ai ragazzi e agli adulti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott – Torna, aappuntamento con il reporter. Giovedì 31 ottobre alle ore 21:00 al museo storico “Giuseppe Beccari”, in via Gramsci 1/bis, andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna2024 con protagonista, questa volta, il giornalista. Il friulano torna nel capoluogo dell’Oltrepò per presentare la sua ultima fatica letteraria, edita da Signs Publishing, “Cos’è la? I conflitti spiegati aie ai grandi”. Inoltre alle ore 17:00 sarà animatore di un incontro, presso l’aula magna dell’IIS Galileo Galilei, con gli studenti vogheresi., aarriva“Prosegue la rassegna – si legge in una nota diffusa da Carlo Fugini, assessore alla cultura del comune vogherese – all’insegna del giornalismo di alto livello.