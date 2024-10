Hunter x Hunter: ritorna un personaggio importante dopo più di 8 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono passati oltre 8 anni dall’ultima apparizione di Leorio in Hunter x Hunter, ma questa lunga attesa è finalmente finita. Hunter x Hunter è tornato in azione, e dobbiamo ringraziare il manga per questo. Yoshihiro Togashi ha fatto un ritorno con la serie all’inizio di questo mese, e il suo ritorno era atteso da molto tempo. dopo più di un anno di attesa, Hunter x Hunter è tornato questo autunno con nuovi contenuti che spingono avanti il Succession Contest. E grazie all’ultimo capitolo, la serie ha avuto la possibilità di rivedere Leorio Paradinight, dopo quasi un decennio. Il manga ha deciso di riprendere il personaggio questa settimana, e la sua apparizione è la prima dopo oltre otto anni. Il ritorno di Leorio dopo più di 8 anni di attesaSe ti sei perso il rapido cameo, non preoccuparti. Nerdpool.it - Hunter x Hunter: ritorna un personaggio importante dopo più di 8 anni Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono passati oltre 8dall’ultima apparizione di Leorio in, ma questa lunga attesa è finalmente finita.è tornato in azione, e dobbiamo ringraziare il manga per questo. Yoshihiro Togashi ha fatto un ritorno con la serie all’inizio di questo mese, e il suo ritorno era atteso da molto tempo.più di un anno di attesa,è tornato questo autunno con nuovi contenuti che spingono avanti il Succession Contest. E grazie all’ultimo capitolo, la serie ha avuto la possibilità di rivedere Leorio Paradinight,quasi un decennio. Il manga ha deciso di riprendere ilquesta settimana, e la sua apparizione è la primaoltre otto. Il ritorno di Leoriopiù di 8di attesaSe ti sei perso il rapido cameo, non preoccuparti.

